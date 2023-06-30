Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи
Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома, уточнил он.
«Сегодня ВСУ совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте», – написал Богомаз в Telegram-канале.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.