Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи

До этого Богомаз сообщил, что украинские беспилотники в ночь на 17 июня попытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, они были уничтожены. 14 июня губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших при обстреле деревни Грудская в Севском районе.