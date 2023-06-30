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Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи

Ведомости

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома, уточнил он.

«Сегодня ВСУ совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте», – написал Богомаз в Telegram-канале.

До этого Богомаз сообщил, что украинские беспилотники в ночь на 17 июня попытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, они были уничтожены. 14 июня губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших при обстреле деревни Грудская в Севском районе.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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