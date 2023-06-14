Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ

2 июня Богомаз несколько раз сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. Утром в указанный день губернатор заявил, что под обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате никто не пострадал, но загорелся жилой дом. Спустя час Богомаз сообщил об обстреле села Новая Погощь Суземского района. Пострадавших не было, но загорелся жилой двухквартирный дом. В обед губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили четыре домовладения.