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Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ

Ведомости

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Грудская в Севском районе Брянской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека», – написал Богомаз, уточнив, что пострадавшие доставлены в районную больницу. Оперативные службы работают на месте, добавил он.

2 июня Богомаз несколько раз сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. Утром в указанный день губернатор заявил, что под обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате никто не пострадал, но загорелся жилой дом. Спустя час Богомаз сообщил об обстреле села Новая Погощь Суземского района. Пострадавших не было, но загорелся жилой двухквартирный дом. В обед губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили четыре домовладения.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных