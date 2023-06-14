Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ
Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Грудская в Севском районе Брянской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека», – написал Богомаз, уточнив, что пострадавшие доставлены в районную больницу. Оперативные службы работают на месте, добавил он.
2 июня Богомаз несколько раз сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. Утром в указанный день губернатор заявил, что под обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате никто не пострадал, но загорелся жилой дом. Спустя час Богомаз сообщил об обстреле села Новая Погощь Суземского района. Пострадавших не было, но загорелся жилой двухквартирный дом. В обед губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили четыре домовладения.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.