В Брянской области отразили атаку БПЛА на нефтеперегонную станцию «Дружба»

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.