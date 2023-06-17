В Брянской области отразили атаку БПЛА на нефтеперегонную станцию «Дружба»
Украинские беспилотники в ночь на 17 июня попытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, они были уничтожены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», – написал глава региона, уточнив, что силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.
В мае Богомаз несколько раз сообщал об атаках беспилотников на регион. 16 мая российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Клинцах, а 13 мая аппарат сбросил боеприпас на крышу предприятия «Консервсушпрод» в Стародубе. В результате крыша получила повреждения, обошлось без пострадавших.
В марте «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.