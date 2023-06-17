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В Брянской области отразили атаку БПЛА на нефтеперегонную станцию «Дружба»

Ведомости

Украинские беспилотники в ночь на 17 июня попытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, они были уничтожены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», – написал глава региона, уточнив, что силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.

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В мае Богомаз несколько раз сообщал об атаках беспилотников на регион. 16 мая российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Клинцах, а 13 мая аппарат сбросил боеприпас на крышу предприятия «Консервсушпрод» в Стародубе. В результате крыша получила повреждения, обошлось без пострадавших.

В марте «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства.

Ранее по теме: «Транснефть» обнаружила у «Дружбы» в Брянской области взрывные устройства

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных