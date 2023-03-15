«Транснефть» обнаружила у «Дружбы» в Брянской области взрывные устройства

Это уже не первый подобный случай. 1 февраля Демин сообщил, что вечером 31 января была предпринята попытка обстрела НПС «Новозыбков». По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. По информации «РИА Новости» снаряд, выпущенный со стороны Украины, упал в поле около поселка Мамай, расположенного в Новозыбковском городском округе Брянской области.