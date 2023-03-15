«Транснефть» обнаружила у «Дружбы» в Брянской области взрывные устройства
«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании Игоря Демина.
«Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов», – рассказал Демин агентству.
Официальный представитель «Транснефти» добавил, что сегодня, 15 марта, в полдень также было замечено, как с БПЛА (беспилотный летательный аппарат) сброшено еще одно взрывное устройство.
«Характер боевой части – металлические шарики – говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода «Дружба», – считает Демин.
По его словам, НПС «Новозыбков» не пострадала, сейчас ведутся следственные действия. Демин отметил, что в течение всего текущего года НПС перекачку нефти не реализовывает, резервуарный парк пустой.
Это уже не первый подобный случай. 1 февраля Демин сообщил, что вечером 31 января была предпринята попытка обстрела НПС «Новозыбков». По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. По информации «РИА Новости» снаряд, выпущенный со стороны Украины, упал в поле около поселка Мамай, расположенного в Новозыбковском городском округе Брянской области.