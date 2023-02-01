«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции «Дружбы»
Вечером 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково, обслуживающей нефтепровод «Дружба», в Брянской области, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишет ТАСС.
«Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково. Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов, и это было в прошлом году», – рассказал Демин.
Он уточнил, что пострадавших в результате попадания снаряда по территории станции нет. Повреждения устраняются, а нефтепровод «Дружба» функционирует штатно, добавил официальный представитель «Транснефти».
Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах Брянской области, снаряд, выпущенный со стороны Украины, упал в поле около поселка Мамай, расположенного в Новозыбковском городском округе Брянской области.
Накануне, 31 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Брянской области. На этот раз удар пришелся по Новозыбковскому городскому округу. Богомаз отмечал, что пострадавших и разрушений гражданских объектов не было. Однако было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. До этого ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального, тогда повреждения получили домовладения, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.