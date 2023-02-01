«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции «Дружбы»

Накануне, 31 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Брянской области. На этот раз удар пришелся по Новозыбковскому городскому округу. Богомаз отмечал, что пострадавших и разрушений гражданских объектов не было. Однако было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. До этого ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального, тогда повреждения получили домовладения, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.