Прокачка нефти по «Дружбе» в Германию в январе 2023 года прекратилась

Германия к концу 2022 г. договорилась о поставках нефти по «Дружбе» с Казахстаном. 13 января 2023 г. «Казтрансойл» сообщил, что получил подтверждение от российского Минэнерго на прокачку в ФРГ. В I квартале 2023 г. должно быть поставлено в Германию 300 000 т нефти, добавили в компании. Всего в 2023 г. планируется экспортировать в ФРГ 1,5 млн т нефти, а затем Казахстан может нарастить поставки до 6-7 млн т в год, пояснял министр энергетики страны Болат Акчулаков.