Прокачка нефти по «Дружбе» в Германию в январе 2023 года прекратилась

Прокачка нефти по «Дружбе» в Германию в январе 2023 года прекратиласьРоста поставок российского сырья по этому трубопроводу пока не ожидается
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию прекратились с начала 2023 г., сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго РФ. По их данным, с 1 по 29 января по нефтепроводу не было прокачано ни одной тонны нефти в направлении ФРГ.
Собеседники отметили, что, согласно экспортному графику, Германия должна получить по «Дружбе» в I квартале 2023 г. 30 000 т нефти из России, из них порядка 10 000 т – уже в январе. Таким образом, план по поставкам в ФРГ на I квартал этого года сократился в годовом выражении в 126 раз. В I квартале 2022 г. экспортный график предполагал прокачку 3,8 млн т, фактическая прокачка составила 4,9 млн т.
В пресс-службе Минэнерго запрос «Ведомостей» перенаправили в «Транснефть». В компании на момент сдачи заметки не ответили.
Куда уходит «Дружба»
Нефтепровод «Дружба» был построен еще в советские времена. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянскую область и в Белоруссии разделяется на северную и южную ветки. Северное ответвление идет в Польшу и Германию, южное – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ в регион, которое вступило в силу 5 декабря. Поставки по «Дружбе» не попали под санкции, но позиции получателей российской нефти по северной и южной веткам разделились. Германия и Польша ранее заявили, что хотят отказаться от импорта нефти по «Дружбе» с 2023 г., тогда как Венгрия, Чехия и Словакия, наоборот, при обсуждении санкций добивались сохранения поставок.
Германия к концу 2022 г. договорилась о поставках нефти по «Дружбе» с Казахстаном. 13 января 2023 г. «Казтрансойл» сообщил, что получил подтверждение от российского Минэнерго на прокачку в ФРГ. В I квартале 2023 г. должно быть поставлено в Германию 300 000 т нефти, добавили в компании. Всего в 2023 г. планируется экспортировать в ФРГ 1,5 млн т нефти, а затем Казахстан может нарастить поставки до 6-7 млн т в год, пояснял министр энергетики страны Болат Акчулаков.
Источники «Ведомостей» отметили, что в транзитный график для Казахстана заложены поставки только через порты Новороссийска и Усть-Луги общим объемом 3,25 млн т в I квартале 2023 г.
Польша, несмотря на планы отказаться от поставок по «Дружбе», подала заявку на прокачку 3 млн т нефти в 2023 г., говорил в конце декабря 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев. По словам источников «Ведомостей», за 29 дней января поставки нефти в Польшу по трубопроводу составили порядка 490 000 т. Это почти половина от плана по прокачке на I квартал 2023 г. (990 000 т).
Но среднесуточные поставки в страну снизились на 20% по сравнению с декабрем 2022 г. до 16 900 т. Объем прокачки в экспортном графике для Польши снизился в 1,6 раза по сравнению с I кварталом 2022 г. (тогда планировалось экспортировать 1,6 млн т, а фактическая прокачка составила 1,7 млн т).
В 2022 г. экспорт нефти по «Дружбе» в Германию сократился на 2% до 15,1 млн т («Ведомости» писали об этом 15 января 2023 г.). Остальные получатели нефти импорт нарастили: Венгрия – на 45% до 4,9 млн т, Чехия – на 25% до 4,2 млн т, Польша – на 6% до 8,9 млн т, а Словакия – лишь на 0,3% до 5,2 млн т.
Уже в январе 2023 г. среднесуточные поставки нефти по «Дружбе» в Чехию выросли на 6% по сравнению с декабрем 2022 г. и составили 14 300 т, показатель Венгрии увеличился на 10% до 8700 т, а Словакия показала снижение импорта на 10% до 16 300 т/сутки, говорят собеседники «Ведомостей». Экспортный график на I квартал предполагает поставки в эти три страны 1,26 млн т, 1,3 млн т и 1,27 млн т нефти соответственно.
Экспорт российской нефти в Венгрию и Чехию в этом году, скорее всего, не упадет, но и значительного роста пока ожидать не приходится, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он пояснил, что из-за давления властей ЕС Венгрия еще в 2022 г. нарастила импорт нефти из Казахстана. В 2023 г. доля Казахстана в поставках нефти в Венгрию может продолжить рост, считает аналитик.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что России пока не удастся увеличить поставки нефти по «Дружбе» в 2023 г. по сравнению с 2022 г. Он поясняет, что Германия и Польша на национальном уровне заявили о плане отказаться от таких поставок, а потребности в нефти у покупателей по южной ветке уже закрыты. Увеличить поставки можно будет только за счет прокачки нефти в Сербию транзитом через Венгрию и Хорватию, добавляет аналитик.
В такой ситуации Россия будет наращивать морской экспорт нефти, констатирует Юшков. Но, отмечает он, для этого нужно достаточное количество судов, которые смогут перевозить эти объемы, и страхование груза.