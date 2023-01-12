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Казахстан стремится заместить часть российских поставок нефти в Европу

Но фактически Германия продолжит получать нефть марки Urals, отмечают аналитики
Дарья Савенкова
Reuters

Казахстан планирует в 2023 г. поставить в Германию 1,5 млн т нефти по трубопроводу «Дружба», из них уже 20 000 т – в январе. Об этом заявил министр энергетики страны Болат Акчулаков 11 января. Казахстан уже получил устное разрешение на прокачку от российской стороны, отметил Акчулаков (его слова передал «Интерфакс»).

По словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с данными Минэнерго, текущий график поставок по трубопроводной системе «Транснефти» предусматривает транзит казахстанской нефти через порты Новороссийск и Усть-Лугу в общем объеме 3,25 млн т (транзит казахстанской нефти через «Дружбу» в графике не отражен). При этом, согласно актуальному графику, в I квартале 2023 г. запланировано поставить в Германию по «Дружбе» лишь 30 000 т российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных