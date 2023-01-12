Казахстан стремится заместить часть российских поставок нефти в Европу

По словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с данными Минэнерго, текущий график поставок по трубопроводной системе «Транснефти» предусматривает транзит казахстанской нефти через порты Новороссийск и Усть-Лугу в общем объеме 3,25 млн т (транзит казахстанской нефти через «Дружбу» в графике не отражен). При этом, согласно актуальному графику, в I квартале 2023 г. запланировано поставить в Германию по «Дружбе» лишь 30 000 т российской нефти.