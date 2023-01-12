Казахстан стремится заместить часть российских поставок нефти в Европу

Казахстан стремится заместить часть российских поставок нефти в ЕвропуНо фактически Германия продолжит получать нефть марки Urals, отмечают аналитики
Казахстан планирует в 2023 г. поставить в Германию 1,5 млн т нефти по трубопроводу «Дружба», из них уже 20 000 т – в январе. Об этом заявил министр энергетики страны Болат Акчулаков 11 января. Казахстан уже получил устное разрешение на прокачку от российской стороны, отметил Акчулаков (его слова передал «Интерфакс»).
По словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с данными Минэнерго, текущий график поставок по трубопроводной системе «Транснефти» предусматривает транзит казахстанской нефти через порты Новороссийск и Усть-Лугу в общем объеме 3,25 млн т (транзит казахстанской нефти через «Дружбу» в графике не отражен). При этом, согласно актуальному графику, в I квартале 2023 г. запланировано поставить в Германию по «Дружбе» лишь 30 000 т российской нефти.