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Губернатор сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершен артиллерийский  обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале. 

Однако, по предварительной информации, в результате атаки ВСУ загорелись два дома. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.

В предыдущий раз, согласно сообщениям губернатора, украинские военные обстреляли Брянскую область 30 июня. Тогда под минометный обстрел попало село Новые Юрковичи Климовского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили два жилых дома.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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