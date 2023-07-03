Губернатор сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Однако, по предварительной информации, в результате атаки ВСУ загорелись два дома. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.
В предыдущий раз, согласно сообщениям губернатора, украинские военные обстреляли Брянскую область 30 июня. Тогда под минометный обстрел попало село Новые Юрковичи Климовского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили два жилых дома.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.