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Минобороны предупредило о плане Киева обвинить Москву в заражении территорий

Ведомости

Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию Минобороны.

«Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации ("великого события") для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Уточняется, что Киев готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС. В результате это привело к облучению в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, а также в районах рядом с дорогой Киев — Припять. Согласно имеющимся данным все описанное относится к событиям с февраля по апрель 2022 г.

По информации гумштаба, в подготовке этих сведений участвовала в том числе Норвегия, специалисты из которой подготовят «независимое заключение». Предполагается, что для информационной поддержки будет создан специальный сайт. Также средства будут выделены на публикацию серии материалов в крупнейших американских и европейских СМИ. 

Целью этого мероприятия является «создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран», которые не поддерживают западные санкции против России, уточнили в гумштабе. 

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При этом в гумштабе напомнили, что многочисленные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно замеряли уровень радиации на Чернобыльской АЭС и в близлежащих районах. Радиационный фон был в норме.  

Чернобыльская АЭС находится под контролем российских военнослужащих с 24 февраля 2022 г. Тогда в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ будут охранять территорию электростанции вместе с батальоном охраны АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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