Минобороны предупредило о плане Киева обвинить Москву в заражении территорий
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию Минобороны.
«Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации ("великого события") для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Уточняется, что Киев готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС. В результате это привело к облучению в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, а также в районах рядом с дорогой Киев — Припять. Согласно имеющимся данным все описанное относится к событиям с февраля по апрель 2022 г.
По информации гумштаба, в подготовке этих сведений участвовала в том числе Норвегия, специалисты из которой подготовят «независимое заключение». Предполагается, что для информационной поддержки будет создан специальный сайт. Также средства будут выделены на публикацию серии материалов в крупнейших американских и европейских СМИ.
Целью этого мероприятия является «создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран», которые не поддерживают западные санкции против России, уточнили в гумштабе.
При этом в гумштабе напомнили, что многочисленные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно замеряли уровень радиации на Чернобыльской АЭС и в близлежащих районах. Радиационный фон был в норме.
Чернобыльская АЭС находится под контролем российских военнослужащих с 24 февраля 2022 г. Тогда в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ будут охранять территорию электростанции вместе с батальоном охраны АЭС.