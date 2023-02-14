Минобороны предупредило о плане Киева обвинить Москву в заражении территорий

Уточняется, что Киев готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС. В результате это привело к облучению в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, а также в районах рядом с дорогой Киев — Припять. Согласно имеющимся данным все описанное относится к событиям с февраля по апрель 2022 г.