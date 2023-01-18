Гросси сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работать на Чернобыльской АЭС, написал в своем Twitter глава агентства Рафаэль Гросси.
«Сегодня я запустил работы миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена», – написал он.
13 января Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует обеспечить присутствие на каждой АЭС Украины двух своих экспертов. Речь шла в том числе и о Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Миссии организованы по просьбе Киева и согласованы с премьером Украины Денисом Шмыгалем, добавил он.
Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.