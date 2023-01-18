Гросси сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

13 января Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует обеспечить присутствие на каждой АЭС Украины двух своих экспертов. Речь шла в том числе и о Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Миссии организованы по просьбе Киева и согласованы с премьером Украины Денисом Шмыгалем, добавил он.