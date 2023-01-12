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В Кремле назвали тревожной обстановку вокруг Запорожской АЭС

Ведомости

Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается тревожной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (обстановка на ЗАЭС) по-прежнему тревожная, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы», – сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, возможны ли контакты президента Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Песков сообщил, что пока в графике таких контактов не запланировано, однако они возможны при возникновении такой необходимости.

«Я хочу напомнить, в Питере они встречались с условием при необходимости продолжать диалог. Поэтому если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, то исключать и телефонного контакта, и встречи — если действительно будет нужно — невозможно. Потому что все-таки основным собеседником господина Гросси является «Росатом», господин [Алексей] Лихачев, МИД», – рассказал он.

Вчера, 11 января, Гросси сообщил, что на следующей неделе приедет на Украину, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой МИДа Дмитрием Кулебой. После этого он надеется побывать и в России.

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Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. В последний раз Путин встречался с Гросси 11 октября 2022 г. в Санкт-Петербурге.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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