В Кремле назвали тревожной обстановку вокруг Запорожской АЭС
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается тревожной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Она (обстановка на ЗАЭС) по-прежнему тревожная, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы», – сказал он на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов, возможны ли контакты президента Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Песков сообщил, что пока в графике таких контактов не запланировано, однако они возможны при возникновении такой необходимости.
«Я хочу напомнить, в Питере они встречались с условием при необходимости продолжать диалог. Поэтому если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, то исключать и телефонного контакта, и встречи — если действительно будет нужно — невозможно. Потому что все-таки основным собеседником господина Гросси является «Росатом», господин [Алексей] Лихачев, МИД», – рассказал он.
Вчера, 11 января, Гросси сообщил, что на следующей неделе приедет на Украину, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой МИДа Дмитрием Кулебой. После этого он надеется побывать и в России.
Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. В последний раз Путин встречался с Гросси 11 октября 2022 г. в Санкт-Петербурге.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.