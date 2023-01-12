В Кремле назвали тревожной обстановку вокруг Запорожской АЭС

«Я хочу напомнить, в Питере они встречались с условием при необходимости продолжать диалог. Поэтому если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, то исключать и телефонного контакта, и встречи — если действительно будет нужно — невозможно. Потому что все-таки основным собеседником господина Гросси является «Росатом», господин [Алексей] Лихачев, МИД», – рассказал он.