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Глава МАГАТЭ заявил о намерениях посетить Украину и Россию

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет на Украину, передают «РИА Новости» со ссылкой на итальянский новостной телеканал Rainews24. После этого визита он надеяться приехать в Россию.

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом [Владимиром] Зеленским, премьером [Денисом] Шмыгалем, министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию», — сказал Гросси

Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в графике российского президента Владимира Путина встречи с главой МАГАТЭ. В предыдущий раз президент встречался с Гросси 11 октября 2022 г в Санкт-Петербурге.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Ранее по теме: Глава МАГАТЭ приедет в Москву 22 декабря

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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