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Глава МАГАТЭ приедет в Москву 22 декабря

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Россию в четверг, 22 декабря. Об этом сообщил на брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся уже завтра», — сообщил 21 декабря Ульянов.

По его словам, темой для обсуждения станет инициатива главы МАГАТЭ по созданию зоны ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Ульянов сообщил, что с российской стороны в консультациях с Гросси примут участие межведомственная делегация с участием представителей МИДа, Росатома, Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора.

О возможном визите Гросси в Москву в декабре Ульянов говорил еще 14 декабря. «Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул», — заявлял постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене.

В начале декабря Гросси сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Из-за обстрелов Запорожской АЭС глава МАГАТЭ призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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