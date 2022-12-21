Глава МАГАТЭ приедет в Москву 22 декабря

Из-за обстрелов Запорожской АЭС глава МАГАТЭ призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.