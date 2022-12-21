Глава МАГАТЭ приедет в Москву 22 декабря
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Россию в четверг, 22 декабря. Об этом сообщил на брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся уже завтра», — сообщил 21 декабря Ульянов.
По его словам, темой для обсуждения станет инициатива главы МАГАТЭ по созданию зоны ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Ульянов сообщил, что с российской стороны в консультациях с Гросси примут участие межведомственная делегация с участием представителей МИДа, Росатома, Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора.
О возможном визите Гросси в Москву в декабре Ульянов говорил еще 14 декабря. «Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул», — заявлял постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене.
В начале декабря Гросси сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Из-за обстрелов Запорожской АЭС глава МАГАТЭ призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.