Глава МАГАТЭ заявил о переговорах по организации его встречи с Путиным
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я с нетерпением жду [встречи]. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», — отметил Гросси (цитата по ТАСС).
В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Необходимость защиты станции он обсудил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
25 ноября российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.
Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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