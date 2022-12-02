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Глава МАГАТЭ заявил о переговорах по организации его встречи с Путиным

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я с нетерпением жду [встречи]. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», — отметил Гросси (цитата по ТАСС).

В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Необходимость защиты станции он обсудил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

25 ноября российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных