В «Росэнергоатоме» заявили о корректировщиках ВСУ среди сотрудников ЗАЭС

Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина.