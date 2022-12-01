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В «Росэнергоатоме» заявили о корректировщиках ВСУ среди сотрудников ЗАЭС

Ведомости

Среди сотрудников Запорожской АЭС, которым заблокировали пропуска, были корректировщики артиллерии ВСУ, заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», – сказал он.

По его данным, отказались подписывать новый трудовой договор лишь единицы сотрудников ЗАЭС, им были заблокированы пропуска, подписали же договор уже более 2400 человек.

Вчера, 30 ноября, Карчаа сообщил, что новым директором Запорожской АЭС назначен бывший главный инженер украинской компании «Энергоатом», который работал на станции. Он назвал Черничука «гипертрофированно порядочным человеком», а также сообщил, что весь текущий управленческий состав ЗАЭС — это представители прежнего коллектива станции.

Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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