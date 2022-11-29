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МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на всех украинских АЭС, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter. 

Он опубликовал совместную фотографию с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС продолжается. 

«Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты их энергетической инфраструктуры», — написал Гросси.

На прошлой неделе, 23 ноября, в Стамбуле прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома» Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева по ситуации вокруг ЗАЭС. В пресс-службе МАГАТЭ отметили, что стороны в том числе обсуждали создание безопасной зоны вокруг станции. 

25 ноября постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с агентством по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у ЗАЭС. Еще в середине октября Гросси допускал создание безопасной зоны вокруг объекта до конца года.

Контакты МАГАТЭ с Москвой и Киевом активизировались на фоне возобновления ударов по ЗАЭС с украинской стороны 19 и 20 ноября. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции. При этом он заявил, что специалистам МАГАТЭ трудно определить, кто наносит удары по объекту. «Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он. 

В Кремле также выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ЗАЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что станцию обстреливают украинские военные. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинская сторона прекратила наносить удары по станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных