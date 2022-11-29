МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на всех украинских АЭС, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.
Он опубликовал совместную фотографию с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС продолжается.
«Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты их энергетической инфраструктуры», — написал Гросси.
На прошлой неделе, 23 ноября, в Стамбуле прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома» Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева по ситуации вокруг ЗАЭС. В пресс-службе МАГАТЭ отметили, что стороны в том числе обсуждали создание безопасной зоны вокруг станции.
25 ноября постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с агентством по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у ЗАЭС. Еще в середине октября Гросси допускал создание безопасной зоны вокруг объекта до конца года.
Контакты МАГАТЭ с Москвой и Киевом активизировались на фоне возобновления ударов по ЗАЭС с украинской стороны 19 и 20 ноября. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции. При этом он заявил, что специалистам МАГАТЭ трудно определить, кто наносит удары по объекту. «Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он.
В Кремле также выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ЗАЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что станцию обстреливают украинские военные. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинская сторона прекратила наносить удары по станции.
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