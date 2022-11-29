МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины

Контакты МАГАТЭ с Москвой и Киевом активизировались на фоне возобновления ударов по ЗАЭС с украинской стороны 19 и 20 ноября. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции. При этом он заявил, что специалистам МАГАТЭ трудно определить, кто наносит удары по объекту. «Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он.