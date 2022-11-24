Глава МАГАТЭ: трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сейчас «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет. Он обратил внимание на то, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ), однако специалисты МАГАТЭ «не уполномочены» говорить, кто именно ведет обстрелы, подчеркнул Песков.