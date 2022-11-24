Глава МАГАТЭ: трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) «очень трудно» определить, кто ведет обстрелы Запорожской АЭС, об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN.
«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Гросси также обратил внимание на продвижение в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако, по его словам, достичь договоренностей очень сложно в условиях, когда объект находится в зоне боевых действий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сейчас «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет. Он обратил внимание на то, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ), однако специалисты МАГАТЭ «не уполномочены» говорить, кто именно ведет обстрелы, подчеркнул Песков.
21 ноября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. В частности, 20 ноября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
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