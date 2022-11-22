Песков обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС

«Но здесь очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что украинские вооруженные силы производят обстрел атомной станции, они совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий. Это не может не вызывать нашей крайне обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — подчеркнул он.