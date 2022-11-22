Песков обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС
Угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрелы этой станции. Кто угроза? Кто ее обстреливает? Ее обстреливает артиллерия ВСУ. Вот что нужно требовать от Украины — отводить тяжелое вооружение, прекратить обстрелы», — сказал он.
Песков также отметил, что сейчас «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет. Он также обратил внимание на то, что специалисты МАГАТЭ «не уполномочены» говорить, кто именно ведет обстрелы.
«Но здесь очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что украинские вооруженные силы производят обстрел атомной станции, они совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий. Это не может не вызывать нашей крайне обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — подчеркнул он.
Накануне, 21 ноября, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Тогда же Песков отметил, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа 20 ноября сообщил, что было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
В середине октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время ЗАЭС не планируют запускать. По его словам, в текущих условиях, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, возможность создать «зону безопасности» вокруг станции отсутствует.
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