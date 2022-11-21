В Кремле призвали другие страны повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС
Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС, всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность. <...> Мы призываем страны мира использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать», — сказал Песков.
Представитель Кремля также указал на «крайнюю обеспокоенность» МАГАТЭ из-за многочисленных обстрелов ЗАЭС.
Активные обстрелы Запорожской АЭС вооруженными силами Украины (ВСУ) возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 пролетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
Кроме того, 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС. Организация считает, что Россия должна вывести с территории станции весь свой военный и гражданский персонал и передать контроль над объектом Украине. Позже Песков заявил, что, несмотря на резолюцию, Россия продолжит общение с агентством. 20 ноября Гросси анонсировал новые поездки в Россию, на Украину, а также на ЗАЭС в целях обеспечения безопасности на объекте.
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