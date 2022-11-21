В Кремле призвали другие страны повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС

Кроме того, 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС. Организация считает, что Россия должна вывести с территории станции весь свой военный и гражданский персонал и передать контроль над объектом Украине. Позже Песков заявил, что, несмотря на резолюцию, Россия продолжит общение с агентством. 20 ноября Гросси анонсировал новые поездки в Россию, на Украину, а также на ЗАЭС в целях обеспечения безопасности на объекте.