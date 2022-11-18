Газета
Политика

МАГАТЭ призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС

Ведомости

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял в четверг резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС, соответствующий документ опубликован на сайте организации.

В МАГАТЭ также призвали Россию вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными.

В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ», отметив при этом прослеживающуюся тенденцию в пользу «более объективного подхода»: в сентябре за аналогичную резолюцию проголосовали представители 26 стран, в этот раз – 24. Против проголосовали Россия и Китай, еще семь стран воздержались.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.

Замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее. В МИДе призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных