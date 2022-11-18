МАГАТЭ призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС

В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ», отметив при этом прослеживающуюся тенденцию в пользу «более объективного подхода»: в сентябре за аналогичную резолюцию проголосовали представители 26 стран, в этот раз – 24. Против проголосовали Россия и Китай, еще семь стран воздержались.