МАГАТЭ призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял в четверг резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС, соответствующий документ опубликован на сайте организации.
В МАГАТЭ также призвали Россию вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными.
В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ», отметив при этом прослеживающуюся тенденцию в пользу «более объективного подхода»: в сентябре за аналогичную резолюцию проголосовали представители 26 стран, в этот раз – 24. Против проголосовали Россия и Китай, еще семь стран воздержались.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.
Замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее. В МИДе призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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