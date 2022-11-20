«Росэнергоатом» сообщил об обстреле ВСУ Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую АЭС, зафиксировано около 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность», — сказал он.
По его данным, ВСУ атаковали спецкорпус № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Кроме того, есть попадания в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Карчаа добавил, что сейчас на ЗАЭС возводят укрепляющие конструкции, бетонную стену посекло осколками.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрелов. Он написал, что ядерная угроза исходит не от России, а от «преступного киевского режима».
«Запорожская АЭС в последнее время стала объектом повышенного внимания всевозможных экспертов по ядерной энергетике, которые сходятся в одном — авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента», — заявил Кадыров.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.
Замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее. В МИДе призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС. В начале ноября власти Запорожской области сообщили о начале перехода ЗАЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома».
На этой неделе Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».