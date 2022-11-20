«Росэнергоатом» сообщил об обстреле ВСУ Запорожской АЭС

На этой неделе Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».