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Глава МАГАТЭ Гросси призвал перестать обстреливать ЗАЭС

Ведомости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы Запорожской АЭС.

«Новости от нашей команды [экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС] вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, зафиксировано около 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Кроме того, есть попадания в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Карчаа добавил, что сейчас на ЗАЭС возводят укрепляющие конструкции, бетонную стену посекло осколками.

Ранее по теме: В МАГАТЭ заявили о растущих каждый день опасениях из-за ЗАЭС

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрелов. Он написал, что ядерная угроза исходит не от России, а от «преступного киевского режима».

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.

Замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее. В МИДе призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС. В начале ноября власти Запорожской области сообщили о начале перехода ЗАЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома».

На этой неделе Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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