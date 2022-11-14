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В МАГАТЭ заявили о растущих каждый день опасениях из-за ЗАЭС

Ведомости

Опасения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ситуации на Запорожской АЭС растут с каждым днем, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси в интервью газете The Indian Express.

«Опасения растут с каждым днем. Продолжаются обстрелы регулярные перебои с внешним питанием», – сказал он.

Гросси подчеркнул, что неприятности могут возникнуть даже при «брошенном камне» в АЭС, из-за артиллерийских обстрелов питание ЗАЭС регулярно переводится на резервные дизель-генераторы, которые могут работать на протяжении часов и даже дней. Любой гипотетический инцидент на станции подорвет доверие мирового сообщества к атомной энергии, что станет, по его мнению, большим препятствием для достижения климатических целей.

В прошлый раз ЗАЭС была отключена от внешнего электроснабжения из-за обстрелов и переведена на питание от дизельных генераторов 3 ноября. Через два дня, 5 ноября, внешнее электроснабжение станции было восстановлено, сообщал Гросси.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных