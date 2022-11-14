В МАГАТЭ заявили о растущих каждый день опасениях из-за ЗАЭС
Опасения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ситуации на Запорожской АЭС растут с каждым днем, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси в интервью газете The Indian Express.
«Опасения растут с каждым днем. Продолжаются обстрелы регулярные перебои с внешним питанием», – сказал он.
Гросси подчеркнул, что неприятности могут возникнуть даже при «брошенном камне» в АЭС, из-за артиллерийских обстрелов питание ЗАЭС регулярно переводится на резервные дизель-генераторы, которые могут работать на протяжении часов и даже дней. Любой гипотетический инцидент на станции подорвет доверие мирового сообщества к атомной энергии, что станет, по его мнению, большим препятствием для достижения климатических целей.
В прошлый раз ЗАЭС была отключена от внешнего электроснабжения из-за обстрелов и переведена на питание от дизельных генераторов 3 ноября. Через два дня, 5 ноября, внешнее электроснабжение станции было восстановлено, сообщал Гросси.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.