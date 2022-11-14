В МАГАТЭ заявили о растущих каждый день опасениях из-за ЗАЭС

Гросси подчеркнул, что неприятности могут возникнуть даже при «брошенном камне» в АЭС, из-за артиллерийских обстрелов питание ЗАЭС регулярно переводится на резервные дизель-генераторы, которые могут работать на протяжении часов и даже дней. Любой гипотетический инцидент на станции подорвет доверие мирового сообщества к атомной энергии, что станет, по его мнению, большим препятствием для достижения климатических целей.