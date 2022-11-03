ЗАЭС отключили от внешнего электроснабжения из-за обстрелов

После отключения станции от основной линии электропередачи на 750 киловольт и резервной линии на 330 киловольт автоматически включились девять из двадцати дизельных генераторов. Кроме того, два генератора, которые только вчера, 2 ноября, были переведены в режим горячего останова (не генерируют энергию, но работают на теплоотдачу, что позволило возобновить теплоснабжение домов Энергодара), вновь были переведены в холодное состояние.