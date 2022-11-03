ЗАЭС отключили от внешнего электроснабжения из-за обстрелов
Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения из-за обстрелов и переведена на питание от дизельных генераторов, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Это чрезвычайно тревожное событие, которое еще раз демонстрирует хрупкое и уязвимое положение станции», – сказал он.
По мнению Гросси, отключение ЗАЭС от внешнего питания демонстрирует необходимость установить вокруг нее защитную зону.
После отключения станции от основной линии электропередачи на 750 киловольт и резервной линии на 330 киловольт автоматически включились девять из двадцати дизельных генераторов. Кроме того, два генератора, которые только вчера, 2 ноября, были переведены в режим горячего останова (не генерируют энергию, но работают на теплоотдачу, что позволило возобновить теплоснабжение домов Энергодара), вновь были переведены в холодное состояние.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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