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Дома в Энергодаре стали получать тепло от Запорожской АЭС

Ведомости

Два энергоблока Запорожской АЭС были переведены в состояние «горячего останова», которое позволило возобновить теплоснабжение домов Энергодара, об этом в эфире телеканала «Россия — 24» сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. 

«Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой блок находятся сегодня в состоянии так называемого горячего останова, то есть они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

До этого пятый и шестой энергоблоки находились в холодном состоянии. Последний работавший энергоблок ЗАЭС был отключен 11 сентября. 

Ранее сегодня глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что ЗАЭС начала переходить под юрисдикцию концерна «Росэнергоатом», однако в тот момент поставки электроэнергии еще не начались, отметил он. По его словам, для возобновления работы станции необходимо восстановить инфраструктуру — этим займется «Росатом». Волга отметил, что госкорпорация справится с объемом работ «в ближайшее время».

14 октября Волга сообщил, что ЗАЭС начала работать по российским стандартам. Тогда он заявил, что станция стала частью компании «Росэнергоатом» и перешла под юрисдикцию РФ.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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