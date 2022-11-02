Дома в Энергодаре стали получать тепло от Запорожской АЭС

«Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой блок находятся сегодня в состоянии так называемого горячего останова, то есть они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).