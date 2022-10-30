В Энергодаре заявили о проблемах с электроснабжением после удара ВСУ

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. До этого Рогов заявлял, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он сообщил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.