В Энергодаре заявили о проблемах с электроснабжением после удара ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередачи, сообщил в воскресенье глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.
«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады уже работают», — написал Волга в своем Telegram-канале.
По информации властей Энергодара, сейчас идет переключение на запасные линии, в ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. До этого Рогов заявлял, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он сообщил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.
19 октября Минобороны России сообщало, что украинские военные «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на ЗАЭС попытались, используя 37 катеров, высадить десант на левый берег Каховского водохранилища, чтобы захватить территорию станции. В оборонном ведомстве заявили, что ВСУ потеряли более 90 военнослужащих и 14 лодок, оставшиеся силы были рассеяны артиллерийским огнем в акватории Каховского водохранилища.