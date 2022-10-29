Рогов рассказал о попытке высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС

Ранее Рогов заявлял, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он заявил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью. По мнению Рогова, это подтверждает, что «основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта». Он этом он сказал «РИА Новости».