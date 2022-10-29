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Рогов рассказал о попытке высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Подробности позже», – написал он.

Ранее Рогов заявлял, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он заявил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью. По мнению Рогова, это подтверждает, что «основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта». Он этом он сказал «РИА Новости».

Рогов считает, что ВСУ могут предпринять атаку с целью перерезать снабжение группировки российских войск, которые обороняют Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Азовскому морю. Но Рогов заявил, что российская армия «готова встретить противника».

19 октября Минобороны России в ежедневной сводке сообщало, что украинские военные «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на ЗАЭС попытались, используя 37 катеров, высадить десант на левый берег Каховского водохранилища, чтобы захватить территорию станции. В оборонном ведомстве заявили, что ВСУ потеряли более 90 военнослужащих и 14 лодок, оставшиеся силы были рассеяны артиллерийским огнем в акватории Каховского водохранилища.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных