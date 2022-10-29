Рогов рассказал о попытке высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Подробности позже», – написал он.
Ранее Рогов заявлял, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он заявил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью. По мнению Рогова, это подтверждает, что «основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта». Он этом он сказал «РИА Новости».
Рогов считает, что ВСУ могут предпринять атаку с целью перерезать снабжение группировки российских войск, которые обороняют Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Азовскому морю. Но Рогов заявил, что российская армия «готова встретить противника».
19 октября Минобороны России в ежедневной сводке сообщало, что украинские военные «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на ЗАЭС попытались, используя 37 катеров, высадить десант на левый берег Каховского водохранилища, чтобы захватить территорию станции. В оборонном ведомстве заявили, что ВСУ потеряли более 90 военнослужащих и 14 лодок, оставшиеся силы были рассеяны артиллерийским огнем в акватории Каховского водохранилища.