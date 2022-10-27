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Рогов заявил о возможном наступлении ВСУ на Запорожскую область осенью

Ведомости

Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта может начаться осенью, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут «РИА Новости».

Ранее Рогов заявил, что значительная часть украинских войск была направлена на Запорожское направление, идет перегруппировка соединений для возможной атаки на города Васильевка и Пологи в Запорожской области. Он заявил, что ВСУ перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, граничащий с Запорожской областью.

«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — заявил агентству Рогов.

Рогов считает, что ВСУ могут предпринять атаку с целью перерезать снабжение группировки российских войск, которые обороняют Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Азовскому морю. Но Рогов заявил, что российская армия «готова встретить противника».

Утром 27 октября Рогов в своем Telegram-канале сообщил о серии ночных взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов. Он заявил, что взрывы были слышны в Запорожье и южном пригороде. Рогов также сообщил о перебоях с электричеством.

«По предварительной информации, всего было 6 взрывов. Два из которых — работа ПВО, а 4 — прилеты по огневым позициям боевиков ВСУ», — написал он.

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Президент указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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