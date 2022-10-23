ВГА Энергодара заявила об обстреле ВСУ гостиницы с сотрудниками «Росэнергоатома»
Украинские военные нанесли удар по гостинице «Алиса» в городе Энергодар, где проживали сотрудники «Росэнергоатома». Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.
«В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре ВСУ нанесли ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas в Херсоне, погибли два человека.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
В субботу администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.