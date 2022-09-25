Газета
Политика

В Херсоне сообщили о двух жертвах в результате ракетного удара по гостинице

Ведомости

Вооруженные силы Украины утром в воскресенье нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент ТАСС. Информацию об обстреле подтвердили в пресс-службе администрации Херсонской области.

По данным ТАСС, ВСУ обстреляли здание гостиницы в 05:30 утра, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил агентству, что в результате обстрела погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. 

Ранее по теме: В Херсонской области задержали готовивших теракты диверсантов

ВСУ ударили по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона, в ней находились представители СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала администрации региона. Там назвали обстрел «террористическим актом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины». Пророссийские власти региона утверждают, что здание не использовалось в военных целях. На месте продолжаются разбор завалов и поиск пострадавших, раненых доставили в медицинские учреждения Херсона.

20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных