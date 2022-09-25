В Херсоне сообщили о двух жертвах в результате ракетного удара по гостинице
Вооруженные силы Украины утром в воскресенье нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент ТАСС. Информацию об обстреле подтвердили в пресс-службе администрации Херсонской области.
По данным ТАСС, ВСУ обстреляли здание гостиницы в 05:30 утра, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил агентству, что в результате обстрела погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.
ВСУ ударили по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона, в ней находились представители СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала администрации региона. Там назвали обстрел «террористическим актом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины». Пророссийские власти региона утверждают, что здание не использовалось в военных целях. На месте продолжаются разбор завалов и поиск пострадавших, раненых доставили в медицинские учреждения Херсона.
20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.