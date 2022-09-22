В Херсонской области задержали готовивших теракты диверсантов

20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.