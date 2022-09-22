В Херсонской области задержали готовивших теракты диверсантов
Сотрудникам МВД Херсонской области удалось обезвредить группу диверсантов, которые планировали теракты в Херсоне, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Силовиками в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности накануне проведения референдума, на территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Задержано четыре диверсанта, еще один оказал сопротивление и был убит, добавили в МВД. Теракты готовились с целью сорвать мероприятия по проведению референдума о вхождении области в состав России.
Ранее сегодня заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил о предотвращении провокаций диверсионно-разведывательных групп украинских военных в Херсонской области в преддверии референдума. По его данным, диверсанты пытались подорвать линии электропередачи.
20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.
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