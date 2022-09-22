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В Херсонской области заявили о предотвращении диверсий перед референдумом

Ведомости

Действия диверсионно-разведывательных групп украинских военных в Херсонской области предотвращены в преддверии референдума о вхождении области в состав России, заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Созданы максимально все условия [для безопасного голосования]. Предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытались подорвать линии электропередач, которые пытались каким-то образом запугать население», — пояснил Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

20 сентября общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

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21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных