В Херсонской области заявили о предотвращении диверсий перед референдумом
Действия диверсионно-разведывательных групп украинских военных в Херсонской области предотвращены в преддверии референдума о вхождении области в состав России, заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Созданы максимально все условия [для безопасного голосования]. Предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытались подорвать линии электропередач, которые пытались каким-то образом запугать население», — пояснил Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).
20 сентября общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.
21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
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