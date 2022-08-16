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Общество

В Херсоне задержали готовивших диверсии националистов

Ведомости

Члены организации «Гражданский корпус» при батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), готовившие диверсию, задержаны в Херсоне, заявил один из задержанных — руководитель местной ячейки Вадим Кравченко. 

«В начале СВО [специальной военной операции на Украине] я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками. Со мной были ребята с опытом боевых действий, у меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки», — заявил Кравченко (цитата по ТАСС).

По его словам, диверсанты собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали эту информацию украинским военным. Кроме того, по приказу Киева они следили за представителями местной власти, работающими с Россией.

10 августа региональное управление МВД Херсонской области сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали четырех местных жителей, которые помогали ВСУ в организации тайников, а также перевозке диверсантов и боеприпасов.

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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