В Херсоне задержали готовивших диверсии националистов

«В начале СВО [специальной военной операции на Украине] я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками. Со мной были ребята с опытом боевых действий, у меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки», — заявил Кравченко (цитата по ТАСС).