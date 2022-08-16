В Херсоне задержали готовивших диверсии националистов
Члены организации «Гражданский корпус» при батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), готовившие диверсию, задержаны в Херсоне, заявил один из задержанных — руководитель местной ячейки Вадим Кравченко.
«В начале СВО [специальной военной операции на Украине] я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками. Со мной были ребята с опытом боевых действий, у меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки», — заявил Кравченко (цитата по ТАСС).
По его словам, диверсанты собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали эту информацию украинским военным. Кроме того, по приказу Киева они следили за представителями местной власти, работающими с Россией.
10 августа региональное управление МВД Херсонской области сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали четырех местных жителей, которые помогали ВСУ в организации тайников, а также перевозке диверсантов и боеприпасов.
Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября.
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