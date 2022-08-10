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В Херсонской области сообщили о задержании группы пособников ВСУ

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех местных жителей в Голопристанском районе Херсонской области, помогавших ВСУ в организации тайников, а также перевозке диверсантов и боеприпасов, сообщило региональное управление МВД.

«Сотрудники правоохранительных органов в ходе реализации оперативной информации задержали 4 жителей Херсонской области 1977-1984 г.р. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», – говорится в сообщении.

В обнаруженных тайниках были изъяты несколько противотанковых мин и гранат, три автомата Калашникова, а также два гранатомета «Комар» польского производства. Один из задержанных, отметили в МВД, под видом поездок на рыбалку посещал места дислокации российских военных для последующей передачи сведений и координат ВСУ.

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных