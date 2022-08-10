В Херсонской области сообщили о задержании группы пособников ВСУ

В обнаруженных тайниках были изъяты несколько противотанковых мин и гранат, три автомата Калашникова, а также два гранатомета «Комар» польского производства. Один из задержанных, отметили в МВД, под видом поездок на рыбалку посещал места дислокации российских военных для последующей передачи сведений и координат ВСУ.