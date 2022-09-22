В Запорожской области предотвратили покушение на Балицкого
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов.
По его словам, обращения с требованием о сборе сведений, касающихся места жительства и передвижений Балицкого, поступали от анонимного человека через Telegram. Сначала речь шла о распространении проукраинских листовок. После этого аноним перечислил 1400 гривен и настойчиво попросил координаты и фотографии дома главы администрации.
«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шел сбор информации, и это могло быть связано с референдумом, который, как тогда говорили, будет 11 сентября», — добавил Иванов (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, мужчина рассказал, что в конце мая — начале июня с ним связался еще один куратор под женским псевдонимом, который предложил ему и его сожительнице расклеивать листовки. После выполнения задания ему предложили за 6000 гривен устроить теракт, подорвав железнодорожные пути.
16 сентября произошла серия атак на управленцев в Луганской народной республике (ЛНР), а также пророссийские администрации в Херсонской и Запорожской областях. В результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске, по данным МВД республики, погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины, не уточнив деталей инцидента.
В Бердянске (Запорожская область) 16 сентября были убиты заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. Также подвергся удару Херсон. Около 11:00 мск произошла ракетная атака на здание ВГА, сообщил ее представитель. В результате погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики ВГА Аллы Бархатновой.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.