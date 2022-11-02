Власти Запорожской области сообщили о начале перехода ЗАЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома»
Переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна «Росэнергоатом» начался. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в интервью «Украине.ру».
«После прихода эксплуатирующей организации из РФ началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома"», — заявил Волга. Он добавил, что станция стала «неотъемлемой частью России».
Волга отметил, что штат ЗАЭС составляет 11 000 работников. По его словам, на момент вхождения региона в состав РФ на станции осталась часть специалистов, которая отвечала за работу и безопасность объекта. Он добавил, что зарплату сотрудникам станции платит российская сторона.
Глава Энергодара пояснил, что в настоящее время ЗАЭС не поставляет электроэнергию, «все находится в “замороженном” состоянии», уточнил он. Волга заявил, что для возобновления работы станции необходимо восстановить инфраструктуру, чем займется «Росатом». По его словам, госкорпорации справится с объемом работ «в ближайшее время».
14 октября Волга сообщил, что ЗАЭС начала работать по российским стандартам. Тогда он заявил, что станция стала частью компании «Росэнергоатом» и перешла под юрисдикцию РФ.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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