Ранее о том, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, который готовился с весны киевскими властями, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на территории Запорожской АЭС был обнаружен схрон с взрывчаткой, который ВСУ оставили на станции еще в феврале — марте. Предполагалось, что подрыв осуществит один из сотрудников АЭС, которого завербуют украинские спецслужбы, уточнил Рогов.