Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества независимых государств (СНГ).
«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Патрушев также отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не привел к прекращению атак.
Ранее о том, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, который готовился с весны киевскими властями, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на территории Запорожской АЭС был обнаружен схрон с взрывчаткой, который ВСУ оставили на станции еще в феврале — марте. Предполагалось, что подрыв осуществит один из сотрудников АЭС, которого завербуют украинские спецслужбы, уточнил Рогов.
Целью теракта он назвал уничтожение тепломагистрали, которая связывает Запорожскую АЭС с Энергодаром, чтобы оставить «население города этой зимой без тепла».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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