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В Запорожской области сообщили о предотвращении теракта на ЗАЭС

Ведомости

На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, который готовился с весны киевскими властями, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут «РИА Новости».

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

По словам Рогова, на территории Запорожской АЭС был обнаружен схрон с взрывчаткой, который вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили на станции еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв осуществит один из сотрудников АЭС, которого завербуют украинские спецслужбы, уточнил Рогов.

Целью теракта он назвал уничтожение тепломагистрали, которая связывает Запорожскую АЭС с Энергодаром, чтобы оставить «население города этой зимой без тепла».

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В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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