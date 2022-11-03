В Запорожской области сообщили о предотвращении теракта на ЗАЭС
На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, который готовился с весны киевскими властями, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут «РИА Новости».
«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.
По словам Рогова, на территории Запорожской АЭС был обнаружен схрон с взрывчаткой, который вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили на станции еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв осуществит один из сотрудников АЭС, которого завербуют украинские спецслужбы, уточнил Рогов.
Целью теракта он назвал уничтожение тепломагистрали, которая связывает Запорожскую АЭС с Энергодаром, чтобы оставить «население города этой зимой без тепла».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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