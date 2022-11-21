«Росатом» предупредил о риске атомной катастрофы на Запорожской АЭС

«Росатом» предупредил о риске атомной катастрофы на Запорожской АЭССоздание зоны безопасности вокруг нее возможно по воле Вашингтона
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится перед риском атомной аварии, а Киев, видимо, считает допустимым ядерный инцидент на ней. Об этом 21 ноября журналистам рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи. Такое развитие событий навсегда изменит ход истории в Европе, предупредил Лихачев.
В начале сентября на станции побывала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в составе 13 экспертов, которую возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В опубликованном позднее отчете организация призывала установить зону безопасности вокруг станции и прекратить боевые действия. «Существует необходимость срочно принять меры промежуточного характера, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий», – подчеркивалось в документе.
Что такое ЗАЭС
ЗАЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе, она расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области, где в конце сентября прошел референдум о присоединении в к России. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. ЗАЭС ежегодно генерирует около 40 млрд кВтч, прежде она обеспечивала пятую часть потребности Украины в электроэнергии. После перехода станции под контроль России структура «Росатома» учредила «Эксплуатирующую организацию Запорожской АЭС» с уставным капиталом 2 млрд руб.
По словам главы «Росатома», стараниями руководства МАГАТЭ с сентября на ЗАЭС был относительно спокойный период – акции устрашения были, но они не касались прямых угроз безопасности. «Но за минувшие выходные было не менее 30 прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего ядерного топлива, по спецкорпусу, где находится узел свежего топлива, по транспортным магистралям, и, к сожалению, повреждены резервные дизель-генераторы. Не все, но некоторые из них», – описал ситуацию Лихачев.
20 ноября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в течение 19 ноября артиллерией вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЗАЭС было выпущено 11 крупнокалиберных снарядов. Утром 20 ноября украинские войска снова дважды обстреляли территорию атомной станции, добавил Конашенков. С 9:15 до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
С 10:00 до 10:10 зафиксировано два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию. Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. По словам Конашенкова, радиационная обстановка в районе атомной электростанции оставались 20 ноября в норме, а последствия повреждений в результате артобстрелов должны были быть установлены экспертами МАГАТЭ и «Росатома».
«Мы практически всю ночь были в переговорах с МАГАТЭ. Знаю, что Рафаэль Гросси был в переговорах с европейскими лидерами, донес эту озабоченность», – добавил Лихачев. По его мнению, сложившаяся ситуация – следствие двух факторов. Первым является успешный перевод сотрудников ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Вторым – принятие 17 ноября управляющим советом МАГАТЭ резолюции по атомной станции, в которой говорится, что России следует «вывести свой военный и другой персонал» с ЗАЭС. «Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением вести по станции огонь», – говорит Лихачев.
Говоря о перспективах создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, глава «Росатома» подчеркнул, что очень многое зависит от успешности переговоров главы МАГАТЭ с Киевом и одобрения этого вопроса в Вашингтоне. «А будет ли это одобрено там – непонятно, но большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для руководства США по торможению решения о зоне безопасности. Атом не знает границ», – подчеркнул Лихачев.
По словам главного редактора профильного ресурса AtomInfo.ru Александра Уварова, говорить о том, что уже произошло что-то опасное в области ядерной безопасности на ЗАЭС, пока преждевременно. Но регулярные обстрелы станции действительно несут очень серьезный риск, говорит эксперт.