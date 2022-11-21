«Росатом» предупредил о риске атомной катастрофы на Запорожской АЭС

«Мы практически всю ночь были в переговорах с МАГАТЭ. Знаю, что Рафаэль Гросси был в переговорах с европейскими лидерами, донес эту озабоченность», – добавил Лихачев. По его мнению, сложившаяся ситуация – следствие двух факторов. Первым является успешный перевод сотрудников ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Вторым – принятие 17 ноября управляющим советом МАГАТЭ резолюции по атомной станции, в которой говорится, что России следует «вывести свой военный и другой персонал» с ЗАЭС. «Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением вести по станции огонь», – говорит Лихачев.