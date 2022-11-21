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Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС нерадиоактивную утечку

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Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на Запорожской АЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них, следует из заявления на сайте агентства.

Агентство отмечает, что четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки. Глава агентства Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. 

«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — отмечается в заявлении.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее сегодня предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев. Сегодня также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.

Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 пролетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Сегодня украинские силы обстреляли Энергодар, где расположена ЗАЭС.

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Ранее по теме: Гендиректор «Росатома» заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных