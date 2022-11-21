Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС нерадиоактивную утечку
Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на Запорожской АЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них, следует из заявления на сайте агентства.
Агентство отмечает, что четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки. Глава агентства Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС.
«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — отмечается в заявлении.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее сегодня предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев. Сегодня также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 пролетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Сегодня украинские силы обстреляли Энергодар, где расположена ЗАЭС.
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