Рогов сообщил об уничтожении обстреливающей Энергодар и ЗАЭС техники ВСУ
Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]. Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — отметил Рогов (цитата по ТАСС).
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее пояснил, что украинские военные в ходе обстрелов территории ЗАЭС бьют по подстанциям, чтобы лишить станцию альтернативного энергообеспечения. Он допустил, что ВСУ за счет этих обстрелов пытаются оставить Энергодар без тепла и света, введя население в состояние стресса.
Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. Минобороны России также сообщило о продолжении 21 ноября обстрелов Запорожской АЭС, всего было выпущено восемь снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС. Он также заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса