Рогов сообщил об уничтожении обстреливающей Энергодар и ЗАЭС техники ВСУ

«Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]. Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — отметил Рогов (цитата по ТАСС).