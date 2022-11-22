В «Росэнергоатоме» назвали цели украинских обстрелов Запорожской АЭС

Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. Минобороны России сегодня сообщило о продолжении 21 ноября обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, всего было выпущено восемь снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС. Он также заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет.