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В «Росэнергоатоме» назвали цели украинских обстрелов Запорожской АЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрелов территории Запорожской АЭС бьют по подстанциям, чтобы лишить станцию альтернативного энергообеспечения, рассказал советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в комментарии «Интерфаксу».

«Они бьют по подстанциям. Стараются лишить АЭС альтернативного энергообеспечения, а город — основного», – сказал он.

Карчаа допустил, что ВСУ за счет этих обстрелов пытаются оставить Энергодар без тепла и света, введя население в состояние стресса.

Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. Минобороны России сегодня сообщило о продолжении 21 ноября обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, всего было выпущено восемь снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС. Он также заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 21 ноября предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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