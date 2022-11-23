В Стамбуле прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома» по ситуации вокруг ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Встреча состоялась в Стамбуле, передает пресс-служба МАГАТЭ.
«Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором “Росатома” Алексеем Лихачевым для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью на Запорожской АЭС и созданием защитной зоны вокруг станции», — говорится в сообщении в Twitter.
21 ноября специалисты МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС нерадиоактивную утечку из резервуаров для конденсата. Они добавили, что «ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности». Ранее сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что утечка связана с повреждением емкостей с дистиллятами.
В то же время Лихачев заявил о риске атомной аварии на ЗАЭС на фоне обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся 19 и 20 ноября. По словам Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. 20 ноября он анонсировал поездки в Россию, на Украину, а также на ЗАЭС в целях обеспечения безопасности на объекте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
В начале сентября по итогам миссии МАГАТЭ на ЗАЭС специалисты призвали прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина.
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