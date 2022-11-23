В Стамбуле прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома» по ситуации вокруг ЗАЭС

Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. 20 ноября он анонсировал поездки в Россию, на Украину, а также на ЗАЭС в целях обеспечения безопасности на объекте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.