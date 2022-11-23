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В Стамбуле прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома» по ситуации вокруг ЗАЭС

Ведомости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Встреча состоялась в Стамбуле, передает пресс-служба МАГАТЭ.

«Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором “Росатома” Алексеем Лихачевым для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью на Запорожской АЭС и созданием защитной зоны вокруг станции», — говорится в сообщении в Twitter.

21 ноября специалисты МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС нерадиоактивную утечку из резервуаров для конденсата. Они добавили, что «ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности». Ранее сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что утечка связана с повреждением емкостей с дистиллятами.

В то же время Лихачев заявил о риске атомной аварии на ЗАЭС на фоне обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся 19 и 20 ноября. По словам Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.

Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. 20 ноября он анонсировал поездки в Россию, на Украину, а также на ЗАЭС в целях обеспечения безопасности на объекте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.

В начале сентября по итогам миссии МАГАТЭ на ЗАЭС специалисты призвали прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных