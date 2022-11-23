В «Росэнергоатоме» сообщили о повреждении емкостей на Запорожской АЭС
Нерадиоактивная утечка, обнаруженная на Запорожской АЭС инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 ноября, связана с повреждением емкостей с дистиллятами. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет ТАСС.
«Между четвертым и пятым энергоблоками стоят емкости с дистиллятами. Они используются частично как часть системы охлаждения ядерного реактора и частично для обмыва определенных узлов и агрегатов. Это они [эксперты МАГАТЭ] и назвали нерадиоактивной утечкой», — сказал он.
Специалисты МАГАТЭ обнаружили нерадиоактивную утечку из резервуаров для конденсата 21 ноября. Они также отметили, что «ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности». Карчаа обратил внимание на то, что эти инциденты сами по себе не критичны, «но в совокупности формируют совершенно другую оценку ущерба и рисков».
21 ноября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
Карчаа 20 ноября сообщил, что было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Накануне, 22 ноября, Песков сообщил, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также отметил, что от Украины нужно требовать отвода тяжелого вооружения, а также прекращения обстрелов территории Запорожской АЭС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса