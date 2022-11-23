В «Росэнергоатоме» сообщили о повреждении емкостей на Запорожской АЭС

Карчаа 20 ноября сообщил, что было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Накануне, 22 ноября, Песков сообщил, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также отметил, что от Украины нужно требовать отвода тяжелого вооружения, а также прекращения обстрелов территории Запорожской АЭС.