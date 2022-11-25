Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС
Россия ведет переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передают «РИА Новости».
«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ», — сообщил Ульянов.
21 ноября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, утверждал Лихачев.
С начала военной спецоперации станция подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Активные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ «очень трудно» определить, кто ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он также обратил внимание на продвижение в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако, по его словам, достичь договоренностей очень сложно в условиях, когда объект находится в зоне боевых действий.
При этом до этого Песков сообщал, что «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет. Он обратил внимание на то, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть ВСУ, однако специалисты МАГАТЭ «не уполномочены» говорить, кто именно ведет обстрелы, подчеркнул Песков.
Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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