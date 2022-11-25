Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.