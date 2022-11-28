Песков опроверг сообщения о планах российских военных покинуть ЗАЭС
Подготовка российских войск к уходу с Запорожской АЭС не ведется, не нужно искать признаков там, где их нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о подготовке России к уходу из Энергодара и с территории ЗАЭС.
Ранее сообщения о том, что российские военные якобы планируют покинуть Энергодар и оставить ЗАЭС, опровергла администрация города в своем Telegram-канале.
«В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В качестве доказательства власти Энергодара привели заявление «Росэнергоатома» о планах создать резервный источник энергоснабжения для ЗАЭС. Также, добавили в администрации, советник гендиректора компании Ренат Карчаа сообщил о начале перевода двух энергоблоков станции в режим горячего останова для подачи тепла в Энергодар.
Власти Энергодара подчеркнули, что станция остается под контролем России. Отмечается, что перевод персонала из-под юрисдикции НАЭК под контроль АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС» также идет в плановом порядке.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС.
14 октября глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что ЗАЭС начала работать по российским стандартам. Тогда он заявил, что станция стала частью компании «Росэнергоатом» и перешла под юрисдикцию РФ. В начале ноября власти Запорожской области сообщили о начале перехода ЗАЭС под юрисдикцию концерна «Росэнергоатом».
Вместе с тем украинская сторона продолжает обстрелы станции. В связи с этим 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС. Организация считает, что Россия должна вывести с территории станции весь свой военный и гражданский персонал и передать контроль над объектом Украине.
В Кремле заявили, что несмотря на резолюцию, Москва продолжит сотрудничество с агентством. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг ЗАЭС. Он призвал страны мира повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
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