На Запорожской АЭС сменился гендиректор
Бывший главный инженер украинской компании «Энергоатом», который работал на Запорожской АЭС (ЗАЭС), Юрий Черничук назначен на должность нового директора станции, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на советника генерального директора «Росэнергоатома» Рената Карчаа.
«Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алексеевич Черничук», — сообщил Карчаа.
По его словам, новый директор объекта прежде работал в «Энергоатоме» на позиции главного инженера. Он назвал Черничука «гипертрофированно порядочным человеком», а также сообщил, что весь текущий управленческий состав ЗАЭС — это представители прежнего коллектива станции.
В октябре уже бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов заявил, что передавал киевским властям информацию о происходящем на станции. Мурашов признался, что общался с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). После этого его выдворили на Украину.
Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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