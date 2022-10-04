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«Россия 24»: гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ

Ведомости

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов заявил, что передавал киевским властям информацию о происходящем на станции. Об этом он рассказал в сюжете телеканала «Россия 24».

Мурашов признался, что общался через мессенджер WhatsApp с сотрудником СБУ Игорем Каземирским. «Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — пояснил гендиректор.

При этом Мурашов понимал, откуда ведутся обстрелы АЭС, и осознавал их последствия. «Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям. Обстрелы велись с той стороны Днепра, со стороны Украины, из городов Никополь и Марганец», — рассказал он.

1 октября агентство Reuters написало о задержании Мурашова российским патрулем, МАГАТЭ тогда запросило разъяснений у российских властей по поводу произошедшего. Российская сторона пояснила, что Мурашов был временно задержан для «ответа на вопросы».

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об освобождении ранее задержанного гендиректора ЗАЭС. Гросси отметил, что Мурашов вернулся домой к семье. По данным телеканала «Россия 24», Мурашова отправили на подконтрольную Киеву территорию.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. С середины июля станция неоднократно подвергалась обстрелам, что вызывало обеспокоенность российских и европейских властей. 1 сентября на АЭС прибыла миссия МАГАТЭ.

Спустя пять дней МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей поездки. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также отмечалось, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных