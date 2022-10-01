Газета
Политика

МАГАТЭ узнало о задержании директора Запорожской АЭС

Ведомости

Российский патруль задержал гендиректора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило разъяснения у Москвы, передает Reuters.

По данным агентства, о задержании в пятницу главы Запорожской АЭС Игоря Мурашова по пути в Энергодар сообщил глава госкомпании «Энергоатом» Петр Котин.

«Его вытащили из машины и с завязанными глазами и повезли в неизвестном направлении», — написал Котин в Telegram. Он заявил, что обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой предпринять «все возможные немедленные действия для срочного освобождения» Мурашова.

Ранее по теме: В «Росатоме» указали на политическую компоненту в заявлениях МАГАТЭ по ЗАЭС

Reuters обратился за комментарием к МАГАТЭ. Там сообщили, что агентство запросило разъяснения у российских властей по поводу задержания гендиректора станции. Позднее в Москве уточнили, что Мурашов был задержан для допроса.

«МАГАТЭ запросило разъяснения у российских властей и было проинформировано о том, что генеральный директор Запорожской атомной электростанции был временно задержан для ответа на вопросы», — сказал представитель агентства.

Котин, как пишет Reuters, также подчеркнул, что Мурашов «несет основную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность» станции, и призвал освободить главу ЗАЭС. По его словам, случившееся ставит под угрозу безопасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных