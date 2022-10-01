МАГАТЭ узнало о задержании директора Запорожской АЭС
Российский патруль задержал гендиректора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило разъяснения у Москвы, передает Reuters.
По данным агентства, о задержании в пятницу главы Запорожской АЭС Игоря Мурашова по пути в Энергодар сообщил глава госкомпании «Энергоатом» Петр Котин.
«Его вытащили из машины и с завязанными глазами и повезли в неизвестном направлении», — написал Котин в Telegram. Он заявил, что обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой предпринять «все возможные немедленные действия для срочного освобождения» Мурашова.
Reuters обратился за комментарием к МАГАТЭ. Там сообщили, что агентство запросило разъяснения у российских властей по поводу задержания гендиректора станции. Позднее в Москве уточнили, что Мурашов был задержан для допроса.
«МАГАТЭ запросило разъяснения у российских властей и было проинформировано о том, что генеральный директор Запорожской атомной электростанции был временно задержан для ответа на вопросы», — сказал представитель агентства.
Котин, как пишет Reuters, также подчеркнул, что Мурашов «несет основную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность» станции, и призвал освободить главу ЗАЭС. По его словам, случившееся ставит под угрозу безопасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.