МАГАТЭ узнало о задержании директора Запорожской АЭС

«Его вытащили из машины и с завязанными глазами и повезли в неизвестном направлении», — написал Котин в Telegram. Он заявил, что обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой предпринять «все возможные немедленные действия для срочного освобождения» Мурашова.