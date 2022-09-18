В «Росатоме» указали на политическую компоненту в заявлениях МАГАТЭ по ЗАЭС
Представители МАГАТЭ понимают, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС, но в заявлениях организации присутствует политическая составляющая, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает», — сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
Глава «Росатома» добавил, что сотрудники МАГАТЭ в режиме онлайн передают информацию об атаках на АЭС в Вену, и на каком-то этапе в эти сообщения добавляется политическая компонента.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил ранее глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.