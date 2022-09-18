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Политика

В «Росатоме» указали на политическую компоненту в заявлениях МАГАТЭ по ЗАЭС

Ведомости

Представители МАГАТЭ понимают, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС, но в заявлениях организации присутствует политическая составляющая, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает», — сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Росатома» добавил, что сотрудники МАГАТЭ в режиме онлайн передают информацию об атаках на АЭС в Вену, и на каком-то этапе в эти сообщения добавляется политическая компонента.

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6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил ранее глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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